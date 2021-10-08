Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию будут долго шатать, но он не встанет на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не вставать на колени, несмотря на попытки внешних сил расшатать страну. Об этом он заявил на собрании представителей союза потребительских обществ, сообщает БЕЛТА.

«Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня. Мы уже свое на коленях отстояли», — сказал Лукашенко.

Он призвал белорусов отстоять «этот клочок земли» для своих детей и внуков, которым некуда деваться. «Не думайте, что они, когда поляки займут Беларусь (как они хотят), все будут начальниками здесь. Попадете под плетку, да еще какую», — предупредил Лукашенко.

По его словам, если Белоруссия выдержит в экономике, то ей не будут страшны поляки и американцы.

Ранее Лукашенко пообещал не дать вывести граждан на улицу с помощью западных санкций. «Надо сделать все, чтобы простые семьи и трудовые коллективы ни в коем случае не пострадали из-за наших беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов. Бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции против Беларуси», — призвал он.