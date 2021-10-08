Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не вставать на колени, несмотря на попытки внешних сил расшатать страну. Об этом он заявил на собрании представителей союза потребительских обществ, сообщает БЕЛТА.
«Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня. Мы уже свое на коленях отстояли», — сказал Лукашенко.
Он призвал белорусов отстоять «этот клочок земли» для своих детей и внуков, которым некуда деваться. «Не думайте, что они, когда поляки займут Беларусь (как они хотят), все будут начальниками здесь. Попадете под плетку, да еще какую», — предупредил Лукашенко.
По его словам, если Белоруссия выдержит в экономике, то ей не будут страшны поляки и американцы.
Ранее Лукашенко пообещал не дать вывести граждан на улицу с помощью западных санкций. «Надо сделать все, чтобы простые семьи и трудовые коллективы ни в коем случае не пострадали из-за наших беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов. Бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции против Беларуси», — призвал он.