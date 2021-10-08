Флористы Северного Кавказа и Москвы соберутся на фестивале цветов в Нальчике, который пройдет 16 и 17 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала директор института развития города «Арт-зал "Платформа»" Оксана Шухостанова, на мероприятии организуют мастер-классы по ландшафтному дизайну для взрослых и детей, а также займутся созданием арт-объектов и городского огорода в главном парке республики — Атажукинском саду. Уточняется, что фестиваль будет проходить на площади Согласия в центре города.

Впервые в рамках мероприятие создадут не только привычные флористические композиции и выставочные павильоны, но и эксклюзивные арт-объекты, которые позднее расположат в парковой зоне Нальчика. «Будет проект городского арт-объекта, выполненного в технике ленд-арт. Это один из элементов возможного оформления зон отдыха в городской среде. Мы соединим арт-объект и зону отдыха», — отметила Шухостанова.

Что касается городского огорода, то ожидается, что такой проект поможет сформировать сообщество, которое будет заинтересовано в совместной работе по благоустройству общественных территорий.