В Бельгии оценили последствия сокращения российских работников при НАТО

Эксперт Королевского института международных отношений в Бельгии Свен Бископ оценил последствия сокращения работников российской миссии при НАТО. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Бископа, этот шаг вряд ли существенно ухудшит отношения между двумя сторонами. «НАТО хочет показать, что она "сохраняет бдительность перед лицом злонамеренных действий России"», — подчеркнул эксперт. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что российские дипломаты, лишенные аккредитации, были незаявленными сотрудниками разведки, напомнил он.

Эксперт добавил, что «шпионаж с обеих сторон существовал всегда». По его словам, в случае разоблачения шпионов высылают «и на этом, как правило, останавливаются». При этом отношения России и НАТО «уже некоторое время деградируют», признал Бископ.

6 октября в НАТО сократили число работников российской миссии при военном альянсе в Брюсселе до 10 человек вместо 20. После этого представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал ответные меры со стороны Москвы в отношении альянса.

