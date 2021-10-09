Сирийские военные отразили авиаудар Израиля

Сирийские военные с помощью российских зенитно-ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» уничтожили 8 из 12 ракет, выпущенных истребителями F-16 израильских ВВС по территории республики в ходе авиаудара 8 октября. Об этом ТАСС рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

В ходе брифинга он сообщил, что шесть самолетов пересекли государственную границу САР в 21:33 8 октября и нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому «Т-4» («Тифор») в провинции Хомс. По данным контр-адмирала, две трети ракет были уничтожены.

Кулить отметил, что в результате нападения шесть сирийских военнослужащих были ранены.

В конце сентября российские военные с помощью ЗРПК «Панцирь-С» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожили беспилотник, запущенный боевиками в зоне деэскалации в Идлибе. В ЦПВС призвали участников незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.