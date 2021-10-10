«Союзмультфильм» подал идею Marvel для сериала «Локи» с Печкиным

Киностудия «Союзмультфильм» подала идею американской Marvel для сериала «Локи». Студия опубликовала на своей странице в Twitter изображение Локи в образе почтальона Печкина.

«Идея для второго сезона "What if?": маленького Локи вместо Одина взяла на воспитание семья почтальонов из Простоквашино. Или это идея для второго сезона "Локи"? Мы запутались…» — отмечается в подписи.

Сериал «What if?» («Что, если?»") основан на одноименной серии комиксов. В эпизодах показывается, чтобы могло бы произойти, если бы ключевые события в киновселенной не случились или развернулись по-другому.

Ранее британский сценарист Расселл Ти Дейвис, известный по работам «Доктор Кто» и «Близкие друзья», осудил компанию Disney и киностудию Marvel за использование темы ЛГБТ в сериале «Локи». Кинематографист признался, что появление бисексуального персонажа в супергеройском шоу вызывает у него беспокойство.

В июне режиссер «Локи» Кейт Херрон подтвердила слухи об ориентации главного героя сериала. Она выложила кадры из новой серии проекта, на которых Локи общается со своей альтернативной версией — Сильвией.