Путин пообещал сделать жизнь на селе современной и комфортной

Президент России Владимир Путин пообещал, что государство будет делать все для обеспечения «комфортной, современной и благополучной жизни» на селе. Он заявил об этом в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, запись опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер поблагодарил работников за честный труд, за надежность и «преданность своему делу». Президент также отметил, что у россиян, особенно у семей с детьми, все большую популярность приобретает сельский туризм.

«У малого бизнеса здесь большой потенциал, и мы будем всемерно поддерживать этот очень важный сектор и в целом делать все для того, чтобы сельское хозяйство стало еще более успешным, а жизнь на селе — комфортной, современной и благополучной», — сказал Путин, добавив, что создание достойных и привлекательных условий для жизни на селе — одно из важнейших направлений государственной политики.

В этом же обращении Путин похвалил высокие показатели сбора урожая.

В сентябре сообщалось, что Россия вывезла из страны рекордный за всю историю объем зерна: 5,27 миллиона тон пшеницы, 557 тысяч тонн ячменя и 171 тысяча тонн гороха. Еще ни разу в истории зерновой индустрии России не было такого объема экспорта, во многом это произошло за счет Ирана и рекордного за месяц экспорта гороха, отмечается в сообщении.