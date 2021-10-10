Минпросвещения призвало создать федеральный учет успеваемости школьников

В России необходимо создать электронную систему учета успеваемости школьников. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом Кравцов призвал решить проблему частой смены систем учета успеваемости, которая возникла в школах России в последнее время. Также, по мнению министра, функционирование системы под федеральным управлением повысит ее цифровую защищенность.

29 сентября Минпросвещения заявило о намерении сократить число проверочных работ в школах России за счет введения всероссийской системы контрольных работ. Таким образом предполагается снизить нагрузку не только на школьников, но и на учителей. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.