Убившую детей и покончившую с собой россиянку посмертно проверят психотерапевты

Жительнице Москвы, которая убила своих детей и покончила с собой, посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом в понедельник, 11 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

По предварительным данным, женщина страдала душевным расстройством и в последнее время у нее было депрессивное состояние. По данным РЕН ТВ, в квартире погибшей нашли предсмертную записку.

Ранее 11 октября стало известно, что на Левобережной улице в Москве 34-летняя женщина убила двоих маленьких детей и покончила с собой. В столичной прокуратуре сообщили, что тела погибших были найдены рядом с многоэтажным домом. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»).

Известно также, что детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская начала проверку и сотрудничает с правоохранительными органами, «чтобы выяснить ситуацию, которая привела к трагедии».