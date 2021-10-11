В квартире убившей двоих детей и покончившей с собой россиянки нашли записку

РЕН ТВ: убившая двух детей и покончившая с собой москвичка оставила записку мужу

В Москве на Левобережной улице 34-летняя женщина, которая убила двоих детей и покончила с собой, оставила в квартире предсмертную записку своему супругу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В послании москвичка заявила, что не может оставить детей в этом мире, потому что у них «будут проблемы с психикой, когда подрастут». Кроме того, она написала, что ни ее родители, ни муж не смогут воспитать детей.

О происшествии стало известно 11 октября. Тела погибших обнаружили под окнами возле многоэтажного дома. Одному ребенку было 4 года, второму — месяц.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»), сообщила «Ленте.ру» представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.