Акции крупнейшего производителя компьютеров рухнули

Акции китайской компании Lenovo рухнули на 17,7 процента в ходе торгов на Гонконгской бирже в понедельник, 11 октября, по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. В пятницу, 8 октября, стоимость акции составляла 8,81 гонконгского доллара (81,1 рубля). На минимуме 11 октября в 10:10 мск бумаги торговались по 7,25 доллара (66,75 рубля). На 10:35 акции стоили 7,64 доллара (70,34 рубля).

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Обвал бумаг произошел после решения Lenovo отложить листинг на Шанхайской фондовой бирже и стал самым большим дневным падением компании за десять лет. В Lenovo не объяснили причин отказа от размещения бумаг, но выразили надежду, что отзыв заявки не окажет негативного влияния на финансовое положение компании.

Lenovo — крупнейший в мире производитель персональных компьютеров. На долю компании приходится 20 процентов рынка ПК. Акции компании размещены на биржах в Гонконге и Нью-Йорке.

В середине сентября маркетплейс AliExpress признал ноутбук Lenovo IP Gaming 3 самым популярным среди своих российских клиентов по итогам лета 2021 года. Ноутбук китайской компании опередил MSI GF63 и MacBook Air 13.