Российский школьник метнул линейку и оставил одноклассницу без глаза

В Новосибирске семиклассник метнул линейку в голову девочке и оставил ее без глаза

В Новосибирске семиклассник метнул линейку, которая попала в голову его однокласснице, благодаря чему она осталась без глаза, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Председатель СК России поручил и.о. руководителя Следственного управления СК России по Новосибирской области доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Треугольник вонзился школьнице в глаз на глубину шести миллиметров. Девочку госпитализировали, после чего ей провели операцию и зашили роговицу. Мать школьницы рассказала НГС, девочку ждет еще одна операция — по пересадке хрусталика. Сейчас она ничего не видит поврежденным глазом и неизвестно, удастся ли ей восстановить зрение.

ЧП произошло в сентябре около образовательного учреждения в Кировском районе города. Девочка шла из школы в гости к своей подруге, когда за ними увязались трое одноклассников, выхватили из ранца девочки линейку и стали над ними издеваться. Подняв ее, она собралась уходить, чтобы не затевать конфликт, но у нее отняли еще и треугольник. Окликнув школьниц ее одноклассник кинул его девочке в лицо и попал в глаз.

Ранее в краснодарской школе №14 преподаватель пригрозила «набить морду» школьнице, которая якобы с ней плохо разговаривала.