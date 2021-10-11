В Москве заявили о росте заболеваемости COVID-19 и числа госпитализаций

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в Москве увеличилась в 1,5 раза за две недели

В Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и числа госпитализаций пациентов с тяжелым течением болезни. Об этом заявили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс».

По данным ведомства, за две недели число госпитализаций увеличилось вдвое, а заболеваемость — в полтора раза.

В настоящее время необходимо быстро выявить потенциально больных COVID-19 граждан, поэтому для этих целей вводится экспресс-тестирование на антиген к заболеванию, уточнили в оперштабе.

Ранее власти Москвы заявили, что введение бесплатного экспресс-тестирования горожан на COVID-19 может помочь избежать локдауна, и объяснили, как будет проходить это тестирование. Пройти тестирование могут все желающие горожане всех возрастов. С собой нужно иметь только паспорт или свидетельство о рождении для детей.

