Оценена возможность открытия Бали для россиян

Посольство России в Джакарте: россияне не смогут въехать на Бали после 14 октября

Россияне не смогут въехать на Бали по туристической визе после 14 октября — сейчас посетить остров можно только с бизнес-целями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Джакарте.

Как отметил пресс-секретарь посольства Денис Тетюшин, Индонезия планирует открыть границы для граждан ограниченного количества стран, России в этом списке нет.

Также сотрудник дипмиссии оценил возможность открытия курорта для путешественников из России. По его словам, власти Индонезии не собираются ослаблять ограничительные меры в ближайшее время.

Ранее в октябре власти Индонезии назвали возможную дату открытия Бали для иностранных туристов — международный аэропорт Денпасар откроется для приема международных рейсов 14 октября. В первую очередь приехать на курорт смогут путешественники из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом — из Южной Кореи, Японии, Сингапура и Новой Зеландии.