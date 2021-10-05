Россиянам раскрыли способы добраться до Бали вопреки ограничениям

Стоимость перелета с двумя пересадками из России на Бали составляет 66 тысяч рублей

Российским туристам раскрыли несколько способов прилететь на Бали осенью вопреки антиковидным ограничениям. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам экспертов, наиболее оптимальный вариант — это рейсы авиакомпаний Qatar Airways и Garuda Indonesia с пересадками в Дохе и Джакарте. Стоимость авиабилетов с вылетом во второй половине октября составляет 66 тысяч рублей, время в пути — полтора дня туда и чуть меньше суток обратно.

Другая возможность добраться до курорта — это стыковочный рейс авиакомпании Turkish Airlines с вылетом в ноябре за 58 тысяч рублей. В таком случае дорога до Бали займет 17 часов с одной пересадкой, а путь обратно в Россию — 25 часов с двумя пересадками.

Специалисты портала отметили, что для въезда на курорт необходимо иметь при себе сертификат о полной вакцинации и результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до путешествия. Кроме того, туристы должны пройти обязательный восьмидневный карантин в Джакарте за свой счет.

Ранее в октябре власти Индонезии заявили, что Бали может открыться для иностранных туристов 14 октября. При этом отмечается, что в первую очередь на остров смогут прилететь путешественники из стран со стабильной эпидемиологической обстановкой, среди которых Южная Корея, Япония, Сингапур и Новая Зеландия. Точный список еще не утвержден правительством окончательно.

