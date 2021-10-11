МИД ответил на заявление США о наращивании Россией ядерного потенциала

И.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов ответил на заявление США о том, что Москва значительно наращивает свой ядерный потенциал. Об этом он заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

По его словам, подобные утверждения Вашингтона бездоказательные и лишены каких-либо оснований. Российский дипломат отметил, что заявления США основываются либо на ошибочных суждениях, либо на откровенной дезинформации. Россия соблюдает свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, подчеркнул Воронцов.

Ранее дипломат заявил, что Москва призывает страны НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). «Призываем страны НАТО проявить прагматичный подход и конструктивно откликнуться на наше предметное предложение о встречных проверяемых мораториях на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности», — сказал Воронцов.