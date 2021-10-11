В Крыму двое россиян скончались после отравления суррогатным алкоголем

Mash: в Крыму под Ялтой двое мужчин умерли после отравления поддельным алкоголем

В Крыму двое россиян умерли после того, как отравились суррогатным алкоголем. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел под Ялтой. По данным канала, мужчины купили бутылку спиртного в местном магазине и отправились распивать к одному из них домой. После употребления алкоголя 38-летний гость скончался на месте, а 33-летний хозяин впал в кому. Мужчину госпитализировали, однако, несмотря на помощь медиков, он скончался в больнице.

Спиртной напиток того же бренда отправлен на экспертизу.

Ранее, 7 октября, стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Всего пострадали 67 человек, 34 из них погибли.