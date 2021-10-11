Башкирия отметит День республики по телевидению на фоне отмены массовых мероприятий

В Башкирии в честь празднования Дня республики создали специальную эфирную сетку на местных телеканалах. Это произошло после отмены всех массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, пишет «Башинформ».

«К сожалению, коронавирус диктует свои условия и все массовые праздничные мероприятия отменены. И для того чтобы создать праздничную атмосферу в День Республики наши продюсеры создали специальную эфирную сетку; люди смогут увидеть и услышать много интересного контента на наших теле и радио ресурсах», — заявил Азамат Салихов, директор ГТРК «Башкортостан».

Отмечается, что 11 октября зрители увидят, в частности, телеверсию легендарной театральной постановки «Красный паша», а также посвященный ей специальный репортаж. Помимо этого, в республике покажут специальные художественные фильмы и музыкально-литературные композиции и клипы.

Ранее в октябре сообщалось, что в Татарстане проведут масштабную экоакцию «Сохраним лес». Участникам предлагается посадить сосну обыкновенную, ель европейскую, лиственницу сибирскую, липу мелколистную, рябину обыкновенную, а также другие деревья.