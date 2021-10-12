Модель потратила миллионы рублей на пластику ради титула «самого дорогого тела»

Модель из Барселоны потратила миллионы рублей на пластические операции ради титула «самого дорогого тела в Instagram». Соответствующий материал публикует Daily Star.

Ана Каролина Леккер (Ana Carolina Lekker) рассказала, что ради достижения желаемой внешности четыре раза перенесла ринопластику, липосакцию, биопластику (введение жидкости для увеличения ягодиц), а также хирургическим путем удаляла жир из тела и делала ряд косметологических процедур на лице.

Героиня материала утверждает, что за последние годы суммарно потратила на различные манипуляции около 110 тысяч фунтов стерлингов (10,7 миллиона рублей). По ее словам, на эту сумму она могла бы приобрести себе небольшой дом.

Манекенщица ведет страницу в Instagram, на которую подписаны более 12 тысяч человек. Леккер призналась, что изменения внешности мотивируют ее активнее заниматься продвижением своего блога. По этой причине она регулярно публикует снимки в откровенных образах и мечтает в будущем получить титул самого дорогого тела в соцсети.

«Это другая боль, она того стоит, понимаете?» — заключила в интервью изданию девушка.

В июне сообщалось о женщине, которая перенесла 39 операций ради титула самой большой груди в мире. Известно, что Шейла Херши (Sheyla Hershey) впервые обратилась к пластической хирургии в возрасте 20 лет. Так, героиня материала стала одержима идеей изменить свое тело, и к 41 году она сделала 39 операций по увеличению груди. На процедуры в общей сложности было потрачено 320 тысяч фунтов стерлингов (32,4 миллиона рублей).