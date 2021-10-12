Немецкая компания решила отозвать заявку на одобрение своей вакцины в ЕС

Немецкая CureVac отзовет заявку на одобрение своей вакцины в ЕС из-за низкой эффективности

Немецкая компания CureVac решила отозвать заявку на одобрение своей вакцины в Европейском союзе. Возможно, это произошло из-за низкой эффективности препарата — ее оценивали всего в 47 процентов, пишет Reuters.

В компании не раскрывают причин, по которым решили отозвать заявку. Теперь CureVac будет работать над вакциной совместно с британской компанией GlaxoSmithKline.

Договор о предварительной закупке доз вакцины CureVac, подписанный между немецкой фирмой и странами ЕС, истечет.

В начале августа британские ученые заявили о падении эффективности вакцин против коронавирусной инфекции. По словам специалистов, существующие на текущий момент вакцины против привычных вариантов коронавируса показывают низкую эффективность против «дельта»-штамма. Они высказали мнение, что вирус активно распространяется не только среди непривитых, но и среди тех, кто уже прошел вакцинацию.