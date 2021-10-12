Названы города России с самым экологичным транспортом

Среди российских городов, лидирующих в сфере экологизации транспортного сектора, можно назвать Пермь и Казань. Об этом в рамах проекта «Новое общество» заявил директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики (ВШЭ) Константин Трофименко. Эксперт уточнил, что приводит оценки без учета Москвы, которую можно считать особым случаем.

«В Перми действительно очень хороший пример, они работу трамвая хорошо наладили. Казань — тоже один из городов-отличников в части развития электротранспорта», — сказал специалист. Оба города пошли по пути электрификации, учитывая экологический эффект как один из важных индикаторов в реформе транспорта. «Достаточно крупные реформы предстоят в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, но это пока не свершилось», — добавил Трофименко.

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Специалист полагает, что трамваи и троллейбусы выглядят более перспективным решением для электрификации транспортной системы, чем электробусы. Они не требуют создания специальной инфраструктуры, которую могут позволить себе только богатые города. О развитии электротранспорта задумываются сейчас многие регионы, реформы по модернизации транспортной системы проходят и при федеральной поддержке, заметил специалист. Инфраструктура долгое время не обновлялась, и сейчас важно исправить ситуацию, подчеркнул Трофименко.

«Для нашей страны характерен электротранспорт, и в Советском Союзе хороший задел был на этот счет. Ничего сверхъестественного нет в том, чтобы сделать качественный электрический транспорт в городах России. Вполне ординарная задача, которую городские власти должны уметь решать», — заключил специалист.

Перевод общественного транспорта на электричество — часть усилий по экологизации экономики. Необходимость постепенно снижать углеродоемкость транспорта отмечал президент России Владимир Путин. В стране уже приступают к реализации единой программы по обновлению общественного транспорта. Приоритетом станет именно электросектор, с акцентом на трамваях и электробусах, объяснял заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.

Вопросы экологизации транспорта стали одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них идет речь об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменения климата.