Подсчитан многомиллиардный ущерб от отсутствия у женщин доступа в интернет

Неспособность обеспечить женщинам равный доступ к интернету обошлась странам с низким уровнем дохода в 1 триллион долларов за последнее десятилетие и может привести к дополнительным потерям в размере 500 миллиардов долларов к 2025 году, если правительства не примут меры. Об ущербе пишет The Guardian со ссылкой на исследование Альянса за доступный интернет и фонда World Wide Web Foundation.

Авторы доклада подсчитали, что в 2020 году ВВП 32 развивающиеся страны, среди которых Индия, Египет и Нигерия, потерял суммарно примерно 126 миллиардов долларов из-за того, что у значительного числа женщин не было выхода в интернет и они не смогли внести свой вклад в цифровую экономику. Директор по исследованиям World Wide Web Foundation Катрин Адея заметила, что интернет становится все более мощным инструментом для образования и бизнеса, а из-за отсутствия доступа к сети люди теряют возможность реализовать свой потенциал и внести вклад в общественное процветание.

Цифровой гендерный разрыв — разница между числом мужчин и женщин, имеющих возможность выйти в интернет — лишил государственные бюджеты 24 миллиардов долларов, которые могли бы поступить в казну в виде налогов. Они могли бы быть потрачены на развитие здравоохранения, образования и жилищного фонда.

В развивающихся странах доступ в интернет имеет лишь каждая третья женщина, в то время как почти половина мужского населения может подключиться к всемирной сети. При этом ситуация практически не менялась с 2011 года — цифровой гендерный разрыв за десять лет сократился с 30,9 до 30,4 процента. В докладе говорится, что во всем мире мужчины на 21 процент чаще пользуются интернетом, чем женщины. В наименее развитых странах этот показатель достигает 52 процентов.

Столь существенный разрыв объясняется несколькими причинами, среди которых высокая стоимость телефонов и сетевого подключения, социальные нормы, препятствующие выходу женщин в интернет, опасения по поводу конфиденциальности и безопасности данных. Кроме того, во всем мире женщины зарабатывают в среднем на 23 процента меньше, что также мешает цифровизации.

Заместитель генерального секретаря Организации объединенных Наций и директор-исполнитель Структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука (Phumzile Mlambo-Ngcuka) констатировала: «Мы не достигнем гендерного равенства, пока не устраним этот цифровой разрыв, из-за которого так много женщин не в сети и не имеют доступа к возможностям, которые предоставляет интернет».

Директор по цифровому развитию Всемирного банка Бутейна Гермази подчеркнула, что инвестиции в более инклюзивное цифровое будущее позволит государствам усилить экономический рост и устранить неравенство в сфере образования и оплаты труда. Она добавила, что сокращение цифрового гендерного разрыва должно стать для государств, стремящихся восстановить экономику после COVID-19, приоритетной задачей.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заметил, что пандемия коронавируса и ее последствия сильнее всего ударили именно по женщинам. «В относительных цифрах потери в сфере занятости были более высокими среди женщин, чем среди мужчин», — заключил Гебрейесус.