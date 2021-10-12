Матвиенко поддержала законопроект о профилактике бытового насилия

Доработанный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия готов к внесению в Госдуму в осеннюю сессию. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала принятие документа и заявила «Парламентской газете», что сенаторы намерены активно его продвигать.

Она напомнила, что проект о профилактике семейно-бытового насилия «сложно готовился». В нынешней редакции он «приемлем для обсуждения на площадке Госдумы», объяснила спикер Совфеда.

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По словам Матвиенко, этот проект куда больше, чем социальные законы. «Его цель — это прежде всего профилактика семейно-бытового насилия как недопустимого явления в нашем обществе», — подчеркнула спикер Совфеда, добавив, что «такой закон должен быть в нашей стране».

Проблема бытового насилия в семье волнует российское общество не первый год. Одни ратуют за его появление, другие же создают протестные кампании, указывая на то, что принятие проекта может подорвать семейные ценности.

Проект о профилактике семейно-бытового насилия впервые внесли в Госдуму в 2016 году, однако он не прошел первое чтение. В 2017-м был принят закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов и сенаторов, включая Елену Мизулину. В конце 2019 года законопроект о профилактике семейно-бытового насилия снова появился на сайте Совета Федерации. Авторы документа предложили ставить на профилактический учет агрессоров. Согласно законопроекту, необходимо также обязывать виновных в насилии покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней.