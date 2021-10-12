В Роспотребнадзоре объяснили введение обязательной вакцинации в Петербурге

В Роспотребнадзоре объяснили введение обязательной вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге для граждан, работающих с населением. В постановлении главного государственного санитарного врача по городу отмечается, что эта мера введена из-за роста числа заболевших. Документ опубликован на сайте городского управления Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, с начала сентября недельные темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Петербурге колеблются в диапазоне от 10 процентов до 27 процентов. Также увеличился темп прироста за сутки с 0,12 до 0,44.

Отмечается, что рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах. Количество госпитализированных пациентов с COVID-19 за прошлую неделю возросло на 18 процентов.