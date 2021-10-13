В Азербайджане в крупной аварии пострадали 26 человек

В результате крупного ДТП в Баку погибли пять человек

В Баку на Сураханской круговой развязке произошло крупное ДТП. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, в результате чего тот перевернулся. Из находившихся в транспорте пассажиров 21 был госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести. Еще пятеро погибли.

Правоохранителями был задержан водитель грузовика. Им оказался 19-летний житель Гобустанского района Махмуд Азизов. По предварительной информации, он уснул за рулем. В Агентстве наземного транспорта Азербайджана сообщили, что перевозками Азизов занимался незаконно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Водителю грузовика грозит тюремный срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до пяти лет.

В августе в Москве на Боровском шоссе произошло крупное ДТП с автобусом и «КамАЗом». Отмечается, что в результате аварии пострадали несколько человек, в том числе беременная женщина.