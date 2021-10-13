Нападение голого мужчины с ножом на эстонских полицейских попало на видео

Появилось видео нападения голого мужчины с ножом на сотрудников полиции в Таллине

В Таллине в районе Ласнамяэ голый мужчина атаковал полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Meedia».

На видео попало нападение на сотрудников правопорядка агрессивного обнаженного мужчины, который, предположительно, был вооружен ножом.

Полицейские попытались нейтрализовать нарушителя и применили против него шокер. Получив удар током, хулиган попытался уйти от силовиков и отбежал на газон, однако ретироваться ему не удалось: он упал на землю и был задержан правоохранителями.

В августе на Украине полицейские вступили в потасовку с голым местным жителем. Силовики попытались задержать докучавшего соседям мужчину, однако он оказал сопротивление и устроил с ними драку.