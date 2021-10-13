Песков счел Крым «не темой обсуждения» для Украины и ЕС

Дмитрий Песков заявил, что Крым не должен быть темой для обсуждения между Украиной и ЕС

Крым не должен быть темой для обсуждения между Украиной и Европейским Союзом (ЕС), считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом 13 октября сообщает РИА Новости.

«Крым — это не должно быть темой для обсуждения между Европейским Союзом и Украиной, эта наша позиция хорошо известна», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ввести санкции против лиц, причастных к организации и проведению выборов в Государственную Думу на территории Донбасса и Крыма.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал саммит «Крымская платформа» ударом по президенту России Владимиру Путину.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.