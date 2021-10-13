Установлено влияние гормона на сексуальное поведение

Исследователи из Великобритании установили, что уровень тестостерона в организме влияет на сексуальное поведение и тип отношений, в которые вступает человек. Статья ученых опубликована в The Journal of Sex Research.

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины собрали образцы слюны у более чем 4000 участников — 1599 мужчин и 2123 женщин — люнгитюдного (долгосрочного) исследования British National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles. Также участников попросили заполнить опросники о своем сексуальном поведении, а также о наличии сексуальных расстройств.

С помощью метода жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией ученые определили содержание тестостерона у участников. Выяснилось, что мужчины с более высоким уровнем гормона имели на протяжении последних пяти лет больше половых партнеров в один и тот же период времени. Кроме того, они были склонны чаще заниматься гетеросексуальным вагинальным сексом. Более высокий уровень тестостерона наблюдался у женщин, вступавших в однополые отношения. Также такие женщины чаще мастурбировали.

По мнению ученых, данные их исследования помогут восполнить «пробел» в роли андрогенов в женской сексуальности. «В отсутствие наблюдаемой связи с гетеросексуальным поведением отмеченная связь тестостерона с мастурбацией среди женщин может рассматриваться как свидетельство того, что социальные факторы сдерживают гормональное влияние на поведение», — отмечает одна из исследователей Венди Макдоуэлл.