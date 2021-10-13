В Якутии нашли способ сделать арбузы за пять тысяч рублей дешевле

В Якутии открыли логистический центр, позволивший снизить цены на арбуз в пять раз

В Якутии открыли Торгово-логистический центр (ТЛЦ), который позволил снизить цены на некоторые продукты в магазинах северных районов республики на несколько тысяч дешевле. Как в среду, 13 октября, сообщает Telegram-канал «РИА Новости», это дало эффект.

На канале были опубликованы две сравнительные фотографии с арбузами из якутских магазинов. На одной из них представлен чек на арбуз летом 2021 года. Тогда сумма составляла 5377 рублей 50 копеек, а за килограмм — 750 рублей. На втором снимке, после открытия ТЛЦ, цена на чеке за килограмм оказалась меньше в пять раз — 140 рублей.

Как сообщается на сайте республиканского правительства, ТЛЦ начал работать в поселке Белая Гора. Отмечается, что продовольствие оттуда будет доставляться в 12 населенных пунктов трех арктических районов региона.

«Самое главное, что в торгово-логистическом центре не только богатый ассортимент, но и доступные для северян цены», — приводит пресс-служба слова главы региона Айсена Николаева.

Руководитель республики поставил задачу создать до 2024 года во всех арктических улусах подобные логистические центры.

Ранее в Якутии нашли новый способ логистики, с помощью которого будут доставлять продукты в 45 отдаленных сел. Уточняется, что сделать это получится с помощью частной авиации.