Джордж Клуни снова пожалел о своем участии в съемках «Бэтмена»

Американский актер и режиссер Джордж Клуни в очередной раз пожалел о своем участии в картине «Бэтмен и Робин» режиссера Джоэла Шумахера. Его слова приводит New York Post.

Во время одного из последних интервью репортер спросил кинематографиста о культовой роли героя в плаще и возможности повторить этот образ снова. «Я снялся лишь в одном супергеройском фильме и так облажался, что меня до сих пор не подпускают к подобным проектам», — сказал оскароносный актер, добавив, что ему «физически больно» пересматривать «Бэтмена и Робина».

60-летний кинематографист также заявил, что не хочет говорить о сосках летучей мыши, имея в виду свое прошлогоднее интервью с Говардом Стерном, в котором он посоветовал дизайнерам костюмов для съемок грядущего кинокомикса «Флэш» от DC Comics избавиться от недостатков нового комбинезона.

Ранее стало известно, что Джордж Клуни запретил жене смотреть фильм «Бэтмен и Робин», в которой он сыграл главную роль. Об этом рассказала Амаль Аламуддин, супруга Клуни. «Есть определенные фильмы, про которые я просто говорю: "Я хочу, чтобы у моей жены сохранилось хоть какое-то уважение ко мне"», — пошутил Клуни.