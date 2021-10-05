Джордж Клуни запретил жене смотреть фильм «Бэтмен и Робин» с его участием

Джордж Клуни не дает жене Амаль смотреть фильм «Бэтмен и Робин», где сыграл главную роль

Американский актер Джордж Клуни запретил жене Амаль смотреть фильм «Бэтмен и Робин» с его участием. Об этом сообщает Variety.

Амаль Аламуддин, жена Клуни, рассказала, что он не позволяет ей смотреть картину, в которой сыграл главную роль. «Есть определенные фильмы, про которые я просто говорю: "Я хочу, чтобы у моей жены сохранилось уважение ко мне"», — пошутил Клуни.

Он добавил, что своей ролью полностью разрушил франшизу, посвященную Бэтмену, поэтому его не позвали участвовать в новом проекте «Флэш». В нем Бэтмена исполнит Бен Аффлек.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в Италии в сентябре 2014 года после знакомства в октябре 2013-го. Через три года у пары родились близнецы Элла и Александр.

Амаль с 2004 года работала в Международном суде ООН, специализируясь на правах человека. С 2010-го трудится в фирме Doughty Street Chambers. Среди ее клиентов — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, экс-президент Мальдивской Республики Мохамед Нашид.