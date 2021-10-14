Терапевт перечислил мешающие выработке антител факторы

Мешать выработке антител после вакцинации может недостаток витаминов и микроэлементов, заявил врач-терапевт Александр Барвинский, пишет «Вечерняя Москва».

Эксперт назвал гиповитаминоз последствием неправильного питания. Здоровый, развивающийся организм человека, которому хватает питательных веществ, справляется с прививкой лучше.

«Если человек недоедает, плохо питается, неполноценно, недостаточно жиров, белков, калорийности: он будет хуже реагировать на вакцинацию, иммунный ответ у него на прививку будет хуже, чем у здорового человека с нормальным питанием», — перечислил тормозящие выработку антител факторы Барвинский. Он рекомендовал пить различные биологические добавки только по рекомендации врача.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что необходимый для защиты от COVID-19 уровень антител в организме сформируется не ранее, чем через две-три недели после ревакцинации.