Названы способы защиты сбережений от инфляции

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Бирюков посоветовал инвестировать в ПИФ для защиты от инфляции

Выбирать пути для сохранения и приумножения сбережений нужно, ориентируясь на ожидания по доходности своего капитала, заявил старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков, пишут «Известия».

Эксперт назвал способы защиты сбережений от инфляции. Покупкой акций или облигаций, с чем у многих ассоциируется выгодное вложение в фондовый рынок, выбор вариантов не исчерпывается. Эксперт не советует новичкам начинать с инвестиций в бумаги отдельных эмитентов.

Одним из широких инструментов остаются паевые инвестиционные фонды (ПИФ), считает он. Они позволяют получить «диверсифицированную экспозицию» на отдельные отрасли или целые рынки без необходимости вникать в новости, показатели компаний. Кроме того, аналитик рекомендовал диверсифицировать (инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков — прим. «Ленты.ру») вложения. К примеру, покупать только золото или серебро рискованно. Для «более или менее сбалансированного портфеля» он посоветовал приобрести бумаги «множества компаний из разных секторов и географии деятельности».

«У крупнейших управляющих компаний есть паевые фонды на широкий рынок акций, рублевых и валютных облигаций, акции компаний отдельных секторов, золото, нефтянку и другие области. Инвестору остается лишь собрать портфель из таких фондов», — посоветовал эксперт.

Ранее в России резко ухудшился прогноз по инфляции. Она повысится на 1,6 процентного пункта — с 5,8 до 7,4 процента.