В Иркутске покажут короткометражки про ярких представителей современной России

В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 14 октября состоится показ документальных короткометражных фильмов «Россия. Нам 30 лет!» Об этом сообщает baikal.info.

Основой коллективного фильма-портрета стали 10 историй ярких представителей поколения тех, кто к 30 годам смог сделать что-то «действительно важное», пишут организаторы. Например, совершал открытия, спасал человеческие жизни, изобретал новые технологии, был волонтером, ставил рекорды в профессии.

Зрители увидят фильмы: «Россия. Нам 30 лет! Москва» Ивана Григалюнаса, «Россия. Нам 30 лет. Дальнобойщица Катя» Дмитрия Семибратова, «Россия. Нам 30 лет! ЯКУТИЯ. Счастливый человек» Максима Арбугаева, «Россия. Нам 30 лет! Алтай. Герой нашего времени» Юлии Бывшевой.

Ранее сообщалось, что фильм российских режиссеров Егора Казеева и Анны Мещеряковой из Воронежа победил на международном фестивале Best Istanbul Film Festival в Стамбуле. Картина победила в номинации «Лучший короткометражный фильм августа». По сюжету, молодой успешный писатель начинает сомневаться в реальности происходящего с ним после того, как попадает в некое происшествие.

