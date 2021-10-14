Фильм воронежских режиссеров победил на международном фестивале в Стамбуле

Фильм «Свет Далеких Планет» Казеева и Мещеряковой победил на фестивале в Стамбуле

Фильм «Свет Далеких Планет» 28-летнего Егора Казеева и 21-летней Анны Мещеряковой из Воронежа победил на международном фестивале Best Istanbul Film Festival в Стамбуле. Об этом пишет портал «Вести Воронеж» в четверг, 14 октября.

Картина победила в номинации «Лучший короткометражный фильм августа». По сюжету, молодой успешный писатель начинает сомневаться в реальности происходящего с ним после того, как попадает в некое происшествие.

«Создание короткометражного фильма для людей, которые по меркам кино совсем недавно вступили на такой путь, — это сложно. Это первый этап и не последний проект. Есть потенциал, идеи, команда», — рассказала Мещерякова.

В ленте снялись актеры театра «Кот» и Воронежского театра драмы имени Кольцова. Отмечается, что лента также участвует в международном фестивале в Казани и фестивале короткометражного кино в Сочи.