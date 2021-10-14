Уайлдер обратился к Фьюри после поражения

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер высказался о поражении британцу Тайсону Фьюри в своем Instagram.

Он обратился к сопернику, поздравив того с победой. Кроме того, американец поблагодарил Фьюри за исторические воспоминания. «Я не победил, но один мудрец сказал, что победа — часть сознания. Иногда нужно проиграть, чтобы победить», — добавил он.

Бой между боксерами прошел 10 октября и завершился нокаутом в 11-м раунде. Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. Оба раза он уступал в схватке с Фьюри. Этот поединок стал третьей встречей между тяжеловесами на ринге.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри прошел в декабре 2018-го. Тогда была зафиксирована ничья. Во второй схватке победу праздновал британский тяжеловес.