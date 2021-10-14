Глава Минфина рассказал о серьезном риске для мировой экономики

Глава Минфина России Антон Силуанов сказал, что видит серьезные риски развития стагфляционного сценария мировой экономики (рост цен, сопряженный с экономическим застоем) , его слова приводит пресс-служба ведомства.

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Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах G20, во многих государствах масштабы инфляционного давления беспрецедентны, отметил Силуанов. По его мнению, это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик.

«Для экономической политики ключевой вопрос — является ли наблюдаемый всплеск инфляции переходным или долговременным явлением», — подчеркнул глава Минфина. Он считает важным «не допустить раскручивания стагфляционной спирали». Министр добавил, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики.

В октябре президент России Владимир Путин поручил в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. По словам президента, темпы инфляции по результатам года превысят прогнозный уровень в 5,8 процента.