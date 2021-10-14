Собянин пообещал москвичам проиндексировать все социальные выплаты

Мэр Собянин: в этом году социальные выплаты и пособия москвичам будут проиндексированы

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в этом году все социальные выплаты москвичам будут проиндексированы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, московским властям иногда приходится выслушивать критику, что раньше «социальные выплаты были крутые, а сейчас пожухли». Глава города подчеркнул, что с 2010 года объем соцвыплат в Москве увеличился почти на треть. «В этом году тоже проиндексируем все социальные выплаты и пособия», — добавил он.

Ранее Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей Москвы с 1 января 2022 года. С нового года он составит 18 714 рублей на душу населения. «В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения — 18 714 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля», — подчеркивается в постановлении правительства столицы.

