Путин рассказал о работе по созданию условий для женщин с детьми

Президент Путин: женщины не должны оказываться перед выбором между семьей и профессией

В России женщины не должны выбирать между семьей и профессией, для этого в стране ведется работа по созданию комфортных условий. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме (ЕЖФ), передает ТАСС.

По словам российского лидера, в стране делают все, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, а также состояться, добиться роста в том деле, которое ей нравится.

Путин добавил, что в России в настоящее время действуют программы подготовки и повышения квалификации, которыми могут воспользоваться женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Вместе с тем семьям с детьми, оказавшимся в сложном финансовом положении, помогают. Кроме того, власти сделали многое для повышения доступности мест в детских садах и яслях, уточнил президент.

Ранее российский лидер заявил, что традиционные ценности в стране являются наиболее важной нравственной опорой, а также залогом успешного развития государства. По словам Владимира Путина, традиционные ценности зачастую вызывают споры и критику в адрес России.