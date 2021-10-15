Кузнецова поддержала идею сразу выдавать гражданство детям от смешанных браков

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поддеражала идею выдавать российское гражданство детям от смешанных браков автоматически, независимо от их места рождения. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, автоматическое получение гражданства РФ было бы полезным для многих семей и помогло бы им проще решать различные жизненные вопросы.

«Нужно внимательно проработать это предложение и реализовывать», — заявила Кузнецова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом,

призвал автоматически давать гражданство детям от смешанных браков, где бы они не находились.

Сообщалось, что инициативу также оценил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, данная идея является правильной. Ребенок сразу же подпадает под защиту государства, отметил Цеков.