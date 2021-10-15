Потерпевший бедствие в Черном море украинский военный корабль вернулся в Одессу

Корабль ВМС Украины после бедствия в акватории Черного моря вернулся в пункт дислокации

Корабль Военно-морских сил Украины, потерпевший бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в Одессе. Об этом сообщается на странице ВМС в Facebook.

Корабль обещают восстановить в короткие сроки, после чего он вернется к выполнению задач. В сообщении говорится, что экипаж смог локализовать последствия аварийной ситуации и не допустил дальнейшее затопление отсеков, несмотря на штормовые условия.

ВМС также отметили профессионализм морской авиации, осуществлявшей транспортировку аварийно-спасательного имущества и эвакуацию личного состава.

13 октября украинский депутат, генерал-лейтенант Михаил Забродский сообщил, что судно размагничивания U-811 «Балта» терпит бедствие в Черном море в районе острова Змеиный. Корабль потерял ход, у него были затоплены отсеки. Спасательную операцию осложняли погодные условия: высота волн составляла около двух метров, а скорость ветра — до десяти метров в секунду.

ВМС заявили, что ЧП случилось из-за непогоды, судно получило повреждения. К спасательной операции привлекали восемь кораблей и катеров, четыре самолета.