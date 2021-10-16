В массовом отравлении спиртом в Екатеринбурге нашли следы заговора «против всех»

Экс-министр ДНР Стрелков нашел связь между отравлениями под Оренбургом и в Екатеринбурге

В истории с массовым отравлением россиян метиловым спиртом в Екатеринбурге присутствует заговор, заявил бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков, об этом он рассказал на своей странице в «ВКонтакте».

Он напомнил, что за месяц это второе крупное происшествие: в октябре в Оренбургской области из-за отравления алкоголем погибли 34 человека, позже история повторилась в Екатеринбурге, где от суррогатного спирта скончались 18 человек. Стрелков нашел связь между инцидентами и уточнил, что почерк в обоих случаях одинаковый. Бывший глава Минобороны ДНР отметил, что если вел бы следствие, задался бы вопросом, не является ли случившееся заговором «с целью массового убийства представителей коренного населения».

По словам экс-министра, в России граждан готовят к войне «всех против всех». «Мой тезис о том, что страну ускоренно готовят к "войне всех против всех" получает косвенные подтверждения едва ли не ежедневно», — отметил он.

Ранее в Екатеринбурге после отравления жителей задержали продавцов паленого алкоголя — 54-летнего Надира Мамедова и его подельника, 42-летнего Армена Авитесяна.