Россиянин рассказал об избиении и угрозе изнасилования в полиции

18-летний житель Оренбурга Геннадий Швецов рассказал, что его избивали и угрожали изнасиловать в полиции, куда россиянина доставили по подозрению в краже телефона. Об этом пишет «Комитет против пыток» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам Швецова, один из сотрудников МВД нанес ему удар в область паха ногой, от чего молодой человек упал. «Пока я находился на полу, другие сотрудники били меня ногами по спине, от этого я испытал острую боль и унижение», — поделился россиянин.

Он отметил, что, несмотря на попытки силовиков заставить его признаться в краже, молодой человек не стал оговаривать себя и друзей. Полицейские угрожали ему изнасилованием: например, один из правоохранителей потребовал, чтобы Швецов разделся. После того, как россиянин отказался, сотрудник полиции сказал, что будет «петушить», а также «поиграет с ним в бутылочку».

В публикации отмечается, что один из товарищей пострадавшего отдал тому телефон в качестве залога, а затем сообщил в полицию, что у него якобы украли гаджет. В итоге показания дал другой друг Швецова. Он признался, что сделал это, чтобы не допустить избиения.

Ранее в Саратове проводилась служебная проверка в отношении полицейского, которого подозревали в изнасиловании 18-летней россиянки по просьбе друга. Сотрудник правоохранительных органов вызвал девушку в кабинет для задержанных, где не было камеры видеонаблюдения. По словам девушки, в помещении мужчина надругался над ней.