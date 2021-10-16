России предрекли потерю миллиона человек из-за обнищания

Население России сократится на миллион человек из-за обнищания, предрек член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТТП) Дмитрий Любомудров. Его слова приводит приводит Ura.ru.

Говоря о потерях, он указал, что в стране происходит неестественная убыль населения, и она не объясняется ни пандемией коронавируса, ни какими бы то ни было иными внешними факторами. «Росту рождаемости препятствует снижение реальных доходов граждан», — констатировал Любомудров.

Он раскритиковал власть и укорил ее в том, что ее совершенно не беспокоит складывающаяся в стране проблема. При этом, отметил Любомудров, сейчас в России каждый год появляется все больше миллиардеров, но число нищих растет куда быстрее.

Ранее в октябре премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития России на ближайшие 10 лет. Среди прочего в документах говорится о том, что по итогам 2021 года численность населения страны сократится на 535,5 тысячи человек на фоне пандемии коронавируса, а в 2022-м — еще на 533,4 тысячи. Иными словами, за два года страна потеряет больше миллиона граждан.

По оценкам Счетной палаты, сейчас благосостояние граждан находится на уровне 2010 года. В первом квартале 2020 года объем реальных располагаемых доходов населения увеличился на 1,9 процента. Во втором квартале показатель рухнул на 7,1 процента, а в двух последующих сократился еще на 4,7 и 1,2 процента соответственно. В целом по году снижение составило 2,8 процента.

Это не самое глубокое кризисное падение доходов населения, в 2016 году оно составляло 4,5 процента, отметили в ведомстве. Однако ситуация усугубляется тем, что после кризиса 2014-2016 годов доходы не успели вернуться к докризисным показателям, а прошлый год, по оценкам Счетной палаты, только ухудшил ситуацию.

Именно низкие доходы миллионов россиян президент Владимир Путин назвал главным врагом страны и угрозой ее стабильного развития. В ближайшие три года на социальную поддержку граждан предполагается направить 41,5 триллиона рублей.