Сирийцы перебросили на фронт Т-90 и «Грады» на фоне угроз Эрдогана

Вооруженные силы Сирии начали перебрасывать на фронт на севере страны дополнительную военную технику на фоне угроз со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в субботу, 16 октября, сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна».

По данным портала, в последние несколько дней сирийские военные занимались проверкой боевой готовности вооружения перед его отправкой в районы Тель-Рифат и Манбидж на севере страны. В частности, речь идет о танках Т-90, реактивных системах залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и самоходных артиллерийских установках (САУ) «Гвоздика».

Кроме того, стало известно о переброске колонн военной техники в районы, граничащие с Идлибской зоной деэскалации.

Как отмечает «Русская весна», отправка сирийцами дополнительного вооружения на фронт может быть связана с недавними заявлениями Эрдогана о «неизбежном ответе на агрессию» после того, как 10 октября в районе Мареаа произошло нападение на турецкую колонну.

15 октября президент Турции заявил, что в будущем борьба Анкары в Сирии станет «совсем иной», передавал ТАСС. Он подчеркнул, что Турция будет бороться как с террористическими организациями, которых поддерживают США, так и с силами режима президента Сирии Башара Асада.

Ранее в октябре сообщалось, что турецкая армия завершила подготовку к операциям на севере Сирии и ждет приказа, чтобы начать вторжение в четыре сирийских города: Манбидж, Тель-Тамир, Айн Иса и Тель-Рыфат. Отмечалось, что операции будут направлены против курдов из числа сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).