Представитель МИД России написала песню для Валерии и Макса Фадеева

Клип на песню в исполнении Валерии и Максима Фадеева, текст которой написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, набрал 18 миллионов просмотров. Об этом Захарова написала в своем Telegram.

Композитором песни «До предела» выступил Фадеев. Клип выложили на YouTube 20 апреля 2020 года. «Что интересно: этот трек никто специально не продвигал. Никаких технологических или иных стимулирующих средств. Его просто слушают и смотрят», — написала Захарова.

Ранее Мария Захарова анонсировала сразу две новые песни, для которых она сочинила тексты. Она добавила, что релиз одной из них пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Вторая композиция, по словам Захаровой, написана «в порыве абсолютных эмоций и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц». Представитель МИД рассказала, что отправила этой певице свои стихи и получила готовую песню уже через два дня. Раскрывать имя исполнительницы она не стала.

