Потасовка задержанного солиста Мариинки с полицией попала на видео

Солист Мариинки Коротич пожаловался на жесткое задержание за его сходство с преступником

Солист Мариинского театра Виктор Коротич пожаловался на полицейских, которые жестко задержали его за сходство с разыскиваемым преступником. Кадры потасовки публикует 78.ru.

На записи видно, как на активно сопротивляющегося артиста надевают наручники, а затем его ведут в автозак. Коротич пытается вырваться и отказывается садиться в служебный автомобиль, повторяя полицейским свою фамилию.

Как объяснил журналистам сам артист, 17 октября к нему на улице подошел сотрудник в форме и потребовал предъявить документы, пояснив, что Коротич похож на разыскиваемого человека. Документов у солиста театра не оказалось, тогда его попросили пройти в полицейскую машину, на что артист ответил отказом. «У меня нет времени устанавливать свою личность, я знаю, кто я, я представился, что я Виктор Коротич, солист Мариинского театра, могу показать себя на сайте», — вспомнил диалог Коротич.

После потасовки с полицейскими артист все же оказался в отделе, где провел три часа, после чего его отпустили.