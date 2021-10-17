Свидетельница конфликта в московском метро пообещала пожаловаться на полицейских

Москвичка пообещала пожаловаться на полицейских, которые составили на нее протокол за мат

Свидетельница конфликта с уроженцами Кавказа в московском метро Ольга Соловьева пообещала пожаловаться на сотрудников полиции, составивших на нее административный протокол за мат. Об этом сообщает издание «Подъем».

Москвичка, которой вменяют статью о нецензурной брани в общественном месте, заявила, что намерена подать жалобу на правоохранителей за то, что применяли силу и отпускали в туалет только под присмотром.

Также Соловьева отметила, что ничего не знает о проверке случившегося прокуратурой. «Прокуратура ко мне не обращалась, со мной никто не связывался. Я полагаю, проверка из-за того, что полиция метро действовала не по закону», — рассказала она.

Ранее в Московской городской прокуратуре сообщили, что проверят обоснованность наказания за мат свидетельницы конфликта на станции метро «Текстильщики». Уточняется, что прокуроры уже истребовали для изучения в порядке надзора материалы по делу об административном правонарушении.

Поводом для задержания Соловьевой стало видео, которое появилось в сети 12 октября. В ролике молодой человек вступился за девушку, к которой приставала группа приезжих в вагоне московского метро. Его поддержали другие пассажиры: они вызвали полицию и сообщили о конфликте машинисту. Дебоширов высадили на станции «Текстильщики». Там к ним подошли сотрудники службы безопасности метрополитена.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчин, устроивших конфликт в метро, арестовали. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 декабря 2021 года.