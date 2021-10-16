Прокуратура проверит обоснованность наказания для очевидицы конфликта в метро

Прокуратура проверит обоснованность наказания за мат для свидетельницы конфликта на станции метро «Текстильщики», который устроили трое уроженцев Кавказа. Об этом «Ленте.ру» сообщила Людмила Нефедова, официальный представитель Московской городской прокуратуры.

Москвичке вменяют статью о нецензурной брани в общественном месте. По поручению прокуратуры Москвы прокуратура Московского метрополитена проверит обоснованность составления в отношении женщины, находившей 12 октября 2021 года в вагоне метро в момент конфликта, протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

Нефедова добавила, что прокуроры уже истребовали для изучения в порядке надзора материалы по делу об административном правонарушении.

Ольга Соловьева, которой вменяют статью о нецензурной брани в общественном месте, уверяет, что не ругалась матом и вела себя прилично. По ее словам, полицейские вызвали ее для дачи свидетельских показаний и продержали в отделении три часа. Ей назначили суд на 19 октября.

