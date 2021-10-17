Вучич произнесет речь на русском языке в Госдуме

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что планирует выступить на русском языке в Госдуме во время своего визита в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

О своих планах политик рассказал во время посещения гимназии в Белграде, где он сам учился. Общаясь со своей классной руководительницей и учительницей русского языка, Вучич признался, что хочет произнести речь на русском языке в Госдуме и выступить на российском телевидении.

Он рассказал, что через день занимается русским языком, чтобы лучше подготовиться.

Визит Вучича в Россию запланирован на 25 ноября. Сербский лидер ранее заявил, что его предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным будет иметь решающее значение для контракта на поставку газа в Сербию.

Ранее стало известно, что Белград и Москва ведут переговоры по заключению нового долгосрочного газового контракта. Об этом заявил глава российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) Ненад Попович. Переговоры по газу продолжались 7 октября между президентом Вучичем и вице-премьером России Юрием Борисовым.