Россиянка побывала в Египте и предостерегла от отдыха в люксовых отелях

Россиянка побывала в Египте и поделилась советами о том, как удачно выбрать гостиницу. Рекомендации девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница предостерегла читателей от отдыха в люксовых отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. По ее словам, они не стоят своих денег, поэтому вместо высокого ценника она призвала обращать внимание на отзывы постояльцев и бронировать только проверенные объекты размещения.

«Не стоит пытаться искать "необычный", "европейский", "не для всех", "нетипичный" отель. Тут есть много шансов нарваться на неприятный сюрприз», — отметила она.

Путешественница пояснила, что гостиницы, которые пользуются спросом, хорошо зарабатывают, а значит, что они не будут экономить на комфорте гостей. Например, сама автор остановилась в четырехзвездочном отеле за 79 тысяч рублей на неделю. Она отметила «отличное питание», чистые номера со свежим ремонтом и широкий пляж, удобный для отдыха с маленькими детьми.

Ранее в сентябре туристка из России отдохнула в Египте и рассказала о «дурдоме» в отеле: ее возмутило стремление персонала «срубить бабки на всем». В частности, горничная отказывалась мыть пол в номере без чаевых, а сотрудник ресепшена попросил деньги за взвешивание чемодана. Также ее поразила необходимость платить за туалетную бумагу при походе в уборную в кафе, магазинах и на экскурсиях.